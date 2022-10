Inter in crisi. E su Inzaghi pesa anche il no a Dybala per tenere Correa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mourinho inguaia l’Inter e soprattutto Simone Inzaghi, finito ancora di più al centro delle critiche dopo un avvio di stagione sorprendentemente negativo per i nerazzurri, partiti con i favori del pronostico per la vittoria del campionato.

La classifica attuale è impietosa: i nerazzurri si trovano al nono posto a 12 punti, gli stessi del Sassuolo, con tutti gli scontri diretti persi (ko con Milan, Roma, Lazio e anche Udinese).

Su Inzaghi poi pesa il “no” indiretto all’acquisto di Dybala: dapprima lo staff dirigenziale nerazzurro aveva messo in cima alla lista delle priorità il ritorno di Lukaku. Dopo però si era aperta la possibilità di arrivare a dama anche con la Joya.

Per fargli spazio in rosa però sarebbe stato necessario cedere Correa, ex attaccante della Lazio che Inzaghi aveva voluto fortemente con sé in nerazzurro. E l’allenatore a quel punto non ha mai caldeggiato l’acquisto di Dybala, difendendo a spada tratta l’altro argentino.

E così ora sono in tanti a Milano a non perdonargli questa decisione. Specialmente all’indomani di Inter-Roma, partita decisa proprio da una magia di Dybala.

Fonte: Gazzetta dello Sport