Pellegrini out contro il Betis. Riecco Zalewski e Abraham, chance per Camara

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra che vince…si cambia. Dopo la bella vittoria di San Siro contro l’Inter, la Roma si rituffa nell’Europa League con due partite che decideranno il destino dei giallorossi in Europa.

Dopo la sconfitta col Ludogorets, la squadra di Mou si è rimessa in carreggiata battendo l’Helsinki, ma per prendersi la vetta del girone, fondamentale per evitare un sorteggio durissimo nei sedicesimi di finale, la Roma dovrà fare bene nei due scontri diretti con il Betis, la squadra che sembra destinata a contendere ai giallorossi il primato nel raggruppamento.

Si parte giovedì prossimo con la sfida dell’Olimpico: Mourinho probabilmente non potrà contare sull’acciaccato Pellegrini: oggi test a Trigoria per capire se alzerà davvero bandiera bianca. A centrocampo scalpita Camara per una maglia di titolare, mentre in attacco tornerà titolare Tammy Abraham.

A sinistra ci dovrebbe essere il via libera sulla fascia sinistra per Zalewski, con un turno di riposo per Spinazzola. Dietro possibile impiego anche per Kumbulla, che ha oramai recuperato a pieno.

