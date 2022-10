Stadio a Pietralata, i Friedkin cambiano idea e progetto: “Servono 10mila posti in più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Oggi per la Roma è un gran giorno. Verrà infatti presentato in Comune il progetto di fattibilità del nuovo stadio che sorgerà a Pietralata. E le sorprese sono dietro l’angolo.

Stando a quanto raccontano le edizioni odierne de La Repubblica e Il Messaggero, i Friedkin si sono accorti che il progetto iniziale, che prevedeva uno stadio da 55 mila posti, era troppo piccolo per accogliere tutti quei tifosi che in questi ultimi mesi stanno affollando l’Olimpico, continuamente sold out.

Se nemmeno uno stadio grande come quello attuale può bastare a contenere tutto l’amore per la Roma, figuriamoci quanta gente resterebbe fuori se il nuovo impianto fosse molto più piccolo di quello attuale. E così è arrivato l’input dei Friedkin, volto a rivedere il progetto iniziale.

Che dunque non sarà più di 55 mila posti, ma tra i 60-65 mila posti a sedere. Una grande novità che arriva nel giorno della presentazione dello studio di fattibilità: questa mattina l’amministratore delegato Pietro Berardi sarà in Campidoglio per consegnare il dossier nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri.

Nessuna grande cerimonia. Ma, come vogliono i Friedkin, senso della misura. L’ad della Roma e il primo cittadino si stringeranno la mano e poi, dopo le dichiarazioni di rito, torneranno al lavoro. Ognuno per la sua parte con l’obiettivo di stabilire una volta per tutte i tempi per inaugurare l’opera. La speranza dei giallorossi è di poter vedere rotolare il primo pallone a Pietralata per il 2027.

Fonte: La Repubblica / Il Messaggero