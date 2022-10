Ranieri: “Mou non ha una squadra da scudetto, ma con lui in panchina tutto può succedere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri è intervenuto questa mattina nel corso di Radio Anch’io Sport, trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Radio 1.

L’ex allenatore della Roma ha parlato della corsa scudetto e della possibilità che i giallorossi possano competere con le grandi per la vittoria del titolo.

“Quando uno stadio ti soffia dietro è tanta roba. Mourinho ha trovato la chiave giusta per galvanizzare il pubblico, lasciamolo lavorare, non credo che abbia una squadra da scudettoma con lui in panchina tutto può succedere”, le parole di Ranieri.

Fonte: Rai Radio 1