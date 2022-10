“ON AIR!” – CIARDI: “La Roma ha un organico nettamente superiore alla media”, CORSI: “Temo che Rui Patricio possa diventare un problema”, DAMASCELLI: “Mou passa per genio, ma sabato ci stava mettendo del suo…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io la classifica la guardo, e quando hai quell’organico lì bisogna essere esigenti. La Roma non farà mai il calcio spettacolo, non avrà mai un gioco spumeggiante, ma ha un organico nettamente superiore alla media. Io da questa squadra mi aspettavo tantissimo, e quella mezz’ora angosciante di San Siro non poteva essere da Roma. Doveva esserci un’altra realtà, quella che ha mostrato dal gol di Dybala in poi. Per me Pellegrini e Zaniolo hanno giocato male, e pensate quando questi due giocatori gireranno come devono girare… Forse la Roma non vincerà lo scudetto perchè forse ci sono squadre più pronte, ma non è così più debole delle altre. Se gioca col Napoli, e succederà presto, la Roma nella partita singola se la può giocare. Poi alla lunga devi dimostrare tanto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le squadre di Inzaghi sono elementari, le sue squadre devono fare il compitino, e la mossa di Dybala li ha un attimo straniti… In questa partita mi è piaciuto perfino Mancini, che ha giocato bene e che urlava come un matto che erano i più forti. E poi una parola per Matic: gli hanno detto di tutto per il fatto che aveva 34 anni, ma se a lui gli metti vicino anche Wijnaldum, sono giocatore straordinari e avresti un centrocampo spettacolare. E poi Dybala…senza di lui non si può, ed è ora che segnano anche gli altri. Secondo me la Roma ha fatto una bella partita. La Roma ha vinto per due errori di Handanovic? A dire il vero il portiere che ha sbagliato è Rui Patricio, ultimamente sta diventando un piccolo problema, e speriamo che non diventi grande, anche perchè il secondo portiere buono non ce l’abbiamo. Mi dispiace per Rui Patricio, ma senza quell’errore finiva 2 a 0. Il tiro di Dybala era straordinario, fatto da un campione, quello di Dimarco era lento e non ti può mai piegare la mano…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non ha rubato nulla sabato, ha fatto la sua partita, e alla fine l’ha vinta con merito a dispetto di quanto detto da Inzaghi a fine match. L’allenatore ha cercato di difendere le sue posizioni, che però sono indifendibili: partivi per dover vincere lo scudetto e ne hai già perse 5…c’è qualcosa che non va. I pali e le traverse le ha viste solo lui. La Roma non ha stra-dominato, ma ha vinto con la tattica e con scelte di Mourinho…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha sbancato Milano dopo troppo tempo. Una partita dura, difficile, che però ci regala questi tre punti pesanti al netto della classifica, perchè poi hanno vinto tutte. La Roma ha giocato 8 partite, di cui 5 fuori casa e di queste due in trasferta contro Juve e Inter…Vi dico la verità, ci può stare. Siamo a 4 punti dalla vetta da Napoli e Atalanta, che stanno tenendo un ritmo forsennato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Noi ci aspettiamo che quando non ci sarà più Mourinho, ma anche i Friedkin a capo della Roma, il club abbia fatto un salto di qualità e si sarà stabilizzata su un certo livello. Se ti sei organizzato bene, avrai dei ricavi strutturali: il naming rights dello stadio, lo sponsor tecnico che invece di pagarti 5 milioni te ne dà 20 o 30…allora avrai fatto il salto di qualità…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il nuovo stadio? Spero una cosa, che non ci siano troppe cose per i vip, i box speciali dove la gente si versa lo champagne…mi mette una tristezza. La tribuna costerà molto di più, è giusto, ma ste diseguaglianze pure dentro lo stadio mi uccidono. Ste cafonate con quello che sta lì che si guarda la partita con la tartina in mano…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io ho poco apprezzato la partita della Roma fino al gol di Dybala, non avevo capito la scelta di giocare senza punte, ma poi le chiacchiere sono rimaste a zero perchè la partita l’ha vinta la Roma e questo condiziona inevitabilmente i giudizi. Io sono della tesi che contano solo i tre punti, ma fino al gol di Dybala posso dire serenamente che non mi ero affatto divertito…All’Atalanta prima in classifica la Roma ha fatto una capoccia come un dindarolo, e rispetto all’Inter a me era piaciuta molto di più. Quanto può migliorare la Roma? Questa squadra difficilmente può giocare in maniera diversa fino a quando dovrà farlo con Cristante e Matic a centrocampo. La Roma può crescere innanzitutto migliorando la fase tecnica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha dato un segnale importante. Nell’anno passato contro le big non aveva racimolato niente, ora in queste due trasferte contro Juve e Inter ha fatto 4 punti, che non sono da sottovalutare…La vittoria a San Siro pesa tanto, perché resti attaccato al treno delle prime e ti dà fiducia. Partita difficile, l’Inter aveva cominciato bene con rabbia, ma la Roma non è andata in crisi ed ha ribattuto. E poi dietro hai uno Smalling che è una garanzia e ti segna pure… Chi prendo tra Dybala, Milinkovic, Leao e Kvaratskhelia? Ma nettamente Dybala. Savic è uno consolidato, Leao è uno che se si accende non lo prendi, il georgiano è un’ira di Dio, ma Paulino ragazzi… La Roma con l’Atalanta gioca una grande partita, ma non segna. Quando hai Dybala, lui ti risolve la situazione…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La sconfitta dell’Inter è pesantissima e Inzaghi rischia la panchina. E se la gioca in parte domani, contro il Barcellona. E’ un situazione imprevista. Per me Dybala se sta bene è il miglior giocatore della Serie A, nessuno come lui è uno che decide le partite…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Chi è più forte tra Leao, Dybala, Kvaratskhelia e Milinkovic? Parliamo dei quattro giocatori più forti del nostro campionato, fare una graduatoria mi sembra inutile… Ti dico la verità, quello che sta facendo Leao è sotto gli occhi di tutti. Lui sopra tutti? No, essere sopra a Milinkovic è impossibile, al massimo possono essere pari. Dybala io da sempre lo considero il giocatore più forte che ci sia in circolazione, e non lo posso mettere sotto. Li metto tutti e quattro sullo stesso piano. La Roma senza Dybala dov’è? Ha fatto 10 gol, dei quali Dybala ne ha fatti 6…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Leao, Dybala, Kvaratskhelia e Milinkovic? Dybala è tecnicamente il migliore dei 4, ma non ha la potenza di Leao, non ha l’imprevedibilità e la genialità di Kvaratskhelia e non ha la completezza da condottiero di Milinkovic… Sulla storia di Dybala-Lukaku bisogna riflettere. Dybala era libero, mentre Lukaku lo hai preso in prestito, c’è un errore non solo tecnico, ma anche finanziario. L’operazione Lukaku è pesantissima, in un bilancio già devastato, ed è ora che Marotta si assuma le sue responsabilità. Dybala non riesce a giocare 90 minuti, queste sono le sue fibre, non lo scopriamo a 29 anni. Lui ha doti incredibili, ma ha questo limite. Il signor Mourinho sabato ci aveva messo molto del suo tenendo i due attaccanti in panchina. Lì davanti hai sempre bisogno di bestie, di attaccanti che occupano l’area di rigore. Questo perchè come al solito sembra che Inzaghi sia un pirla e Mourinho un genio…”

