Stadio Roma, presentato il progetto di fattibilità. BERARDI: “Sarà un impianto per la città”, GUALTIERI: “Subito la conferenza dei servizi”

AS ROMA NEWS – Giornata importante per il nuovo Stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata. Oggi il club giallorosso ha mosso il primo passo ufficiale presentando al Comune il progetto di fattibilità dell’impianto.

Il ceo della Roma, Pietro Berardi, ha parlato ai cronisti presenti dichiarando: “Anzitutto volevo scusarmi per il tono di voce ma l’ho persa sabato pomeriggio come potete immaginare, al secondo gol è andata via. E’ una giornata molto importante per il club, abbiamo presentato lo studio di fattibilità, a nome di Dan e Ryan Friedkin sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto.

Volevo ringraziare anche il Sindaco Gualtieri, è un piacere lavorare con una Giunta di questo livello, c’è stato quello che è un vero lavoro di squadra. Abbiamo presentato una idea di stadio che non sarà solamente per i tifosi della Roma ma sarà uno stadio per tutta la città, non sarà aperto solo per le due o tre ore della partita durante la settimana ma che avrà una vita durante tutto l’anno. Oggi è solo una prima tappa, continuiamo a lavorare”.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato: “Abbiamo appena ricevuto dall’amministratore delegato dell’As Roma, Pietro Berardi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio a Pietralata. Ringraziamo la società per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino adesso con i nostri uffici e con l’amministrazione per quello che con ogni evidenza un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà adesso attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto“.