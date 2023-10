INTER-ROMA 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il muro della Roma regge 81 minuti, poi i giallorossi devono arrendersi al gol di Thuram che decide la sfida di San Siro a favore dell’Inter.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi a San Siro per affrontare i nerazzurri nel match valido per la decima giornata di campionato:

Rui Patricio 6 – L’Inter assalta l’area giallorossa fin dalle prime battute. Prima è la traversa a salvarlo, poi è bravo con i piedi su Thuram nel primo tempo, ma nulla può sul tap-in a pochi passi del francese nel finale di gara. Sempre inchiodato sulla linea di porta, non esce dai pali nemmeno a pagarlo.

Mancini 6 – Primo tempo complicato, in affanno su Thuram. L’arbitro lo mette subito in una posizione complicata ammonendolo per proteste (nonostante sia capitano) dopo pochi minuti. Prestazione nel complesso sufficiente.

Llorente 6 – Il migliore dei suoi. Sempre attento e ben posizionato, si fa anche apprezzare per un paio di chiusure in velocità. Sulla prima dormita però, l’Inter punisce la Roma e si porta a casa i tre punti.

Ndicka 6 – Alterna cose buone ad altre decisamente meno. Ma alla fine non sfigura.

Kristensen 4,5 – Dimarco e Bastoni gli rendono la vita impossibile. Sbaglia tutto, anche passaggi facili a pochi metri. Difficile capire perchè lui e non Karsdorp stasera, a meno che l’olandese non abbia palesato problemi fisici al momento sconosciuti.

Cristante 6 – Il suo pressing su Bastoni in fase di impostazione nerazzurra si rivela una mossa completamente inefficace. Nel primo tempo corre a vuoto in mezzo al campo, nella ripresa è però l’unico a rendersi pericoloso dalle parti di Sommer. Magra consolazione.

Paredes 5 – Uno dei pochi a cercare di giocare palla a terra, ma si fa vedere troppo poco in mezzo al campo. Rischia il doppio giallo, in affanno per grandi parti del match. Dall’89’ Azmoun sv.

Bove 6 – Duella con Barella, e lo fa con bella personalità. Cerca la giocata che possa dare qualcosa di diverso al solito lancione lungo. Difficile fare di più in un match del genere. Dall’84’ Aouar 5 – Un solo pallone toccato all’ultimo minuto, un cross con palla regalata alla tribuna nerazzurra.

Zalewski 4 – Il confronto con Dumfries è impietoso. Viene letteralmente asfaltato. Dal 74′ Celik 6 – Entra in campo per arginare le scorribande di Dumfries, ma il gol arriva dall’altra parte del campo.

El Shaarawy 5,5 – Primo tempo impalpabile, nel secondo si nota per un paio di giocate apprezzabili. Troppo poco. Dall’84 Belotti sv.

Lukaku 5,5 – La Roma si ostina a cercarlo con inutili lanci lunghi che non sono il suo pane quotidiano. Il belga riesce a toccare tre o quattro palloni con tocchi si sponda in tutto il primo tempo. Nella ripresa il tema non cambia, ma anche lui nelle poche palle giocabili non indovina mai una giocata degna di nota.

JOSE’ MOURINHO 5 – La scelta degli uomini sulle fasce laterali si dimostrano errate. La squadra ammette palesemente la superiorità dell’Inter e cerca solo di non prenderle, rischiando però a più riprese di incassare il gol. La prestazione, al netto delle assenze e della condizione fisica, è deludente.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini