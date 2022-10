INTER-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma gagliarda e matura sbanca San Siro andando a vincere per 2 a 1 in rimonta sull’Inter, ora nei guai.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio a San Siro per affrontare la formazione di Inzaghi:

Rui Patricio 5,5 – Ha la sua buona dose di responsabilità sul gol di Dimarco. Poi è la traversa a salvarlo. Per fortuna ci pensano Dybala e Smalling a ribaltare il risultato.

Mancini 6,5 – Gioca una partita gagliarda, riducendo al minimo gli errori.

Smalling 8 – Gli aggettivi sono finiti per questo mostro di bravura. Difensore monumentale e bomber decisivo. Impossibile chiedergli di più.

Ibanez 7 – Si addormenta su Dzeko in occasione del gol annullato dal Var. Poi però la sua prestazione cresce di livello, finendo in bellezza.

Celik 6 – Altra diagonale errata, si perde colpevolmente Dimarco in occasione della rete dell’uno a zero. Poi però si riscatta, giocando una partita attenta.

Matic 7 – Giocatore preziosissimo per la mediana giallorossa. Non perde un pallone e sa come far girare la squadra.

Cristante 6 – Gioca la sua solita partita oscura, che ha la sua importanza nell’equilibrio di squadra.

Spinazzola 7 – Gran bel primo tempo, impreziosito da un assist per niente banale per il gol di Dybala. Nella ripresa controlla Dumfries senza soffrirne le accelerazioni.

Zaniolo 6 – Lavoro di sacrificio per la squadra, che gli fa perdere un po’ di lucidità e incisività negli ultimi metri. Dall’86’ Belotti 6,5 – Bell’ingresso in campo. In quei pochi minuti che gioca si dimostra molto utile nel dare sostanza all’attacco.

Pellegrini 7 – Si sacrifica giocando a tutto campo. Altro assist decisivo, con una punizione calciata in modo magistrale. Esce dal campo acciaccato. Dall’81’ Camara 6,5 – Entra in campo carico a pallettoni, forse anche troppo. Smanioso di farsi vedere, calcia in porta invece di servire il più libero Abraham. Positivo.

Dybala 7,5 – Quando la squadra non sa che pesci pigliare, ci pensa lui a trovare l’ennesima giocata risolutiva con un sinistro potente di controbalzo. Esce al campo per un leggero affaticamento. 59′ Abraham 6,5 – Sbaglia l’ennesimo gol, stavolta fortunatamente ininfluente. Il suo lavoro per la squadra è però molto importante. Gli manca la rete che possa sbloccarlo di testa.

JOSE’ MOURINHO 7 – La sua Roma ancora non incanta per la bellezza e la fluidità del gioco, ma esce da San Siro con una vittoria pesantissima, di grande maturità e prestigio. Un segnale forte al campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini