INZAGHI: “Sconfitta assolutamente immeritata, è un ko che fa male. Handanovic non ha fatto una parata…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato a San Siro contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri ai microfoni di DAZN:

La partita?

“Spiace per i ragazzi, usciamo dal campo con una sconfitta assolutamente immeritata ma questo è il calcio”.

Altri errori individuali: perché?

“Dobbiamo fare di più, perdiamo una partita dove Handanovic non ha fatto una parata, abbiamo preso pali e traverse ma questo è il calcio. Ci sono partite segnate, si vede che quello che stiamo facendo non basta”.

Ritiro ad Appiano?

“Lo facciamo sempre, come tecnico posso dire che ho avuto una bellissima risposta dalla squadra per come siamo stati in campo, poi è chiaro che ci dispiaccia perché i tifosi ci hanno incitati, ci lecchiamo le ferite per una sconfitta pesante”.

Asllani sarebbe uscito lo stesso?

“Sì, Asllani era tanto tempo che non giocava e noi scendiamo in campo ogni tre giorni, dovevo guardare anche al Barcellona”.

Giocherà Onana?

“Non lo so, devo prima riguardare la partita con la Roma. Questa partita è stata fatta bene, ma dobbiamo lavorare di più sui particolari”.

Da chi ti aspetti qualcosa di più?

“La squadra ha fatto bene e creato, poi abbiamo tanti giocatori importanti. Ci siamo messi a specchio sulla Roma, abbiamo giocato tante volte contro la Roma e paradossalmente abbiamo perso nella gara dove abbiamo sofferto meno”.

Si sente a rischio?

“Siamo sempre a rischio ogni settimana, ho avuto una grandissima risposta da parte della squadra. Dobbiamo lavorare di più sugli episodi, dovevamo scappare prima sul secondo gol, avevamo concesso solo un angolo e una punizione laterale dubbia. Abbiamo preso un gol pesante”.

Come vede il gruppo?

“Le sconfitte non portano mai serenità, però abbiamo analizzato bene la partita di Udine. Come ho detto prima, ho rivisto la mia Inter che l’anno scorso ci ha fatto vincere due trofei, abbiamo preso quattro partite nelle prime otto e con il lavoro dobbiamo risalire la china”.