INTER-ROMA 3-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta sconfitta della Roma, che a Milano incassa il tre a uno per mano dell’Inter. I giallorossi si svegliano tardi e incassano una sconfitta dopo dodici risultati utili consecutiva.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio a San Siro e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Para tutto quello che può, si arrende davanti alla magia di Brozovic e alle conclusioni ravvicinate di Dumfries e Lautaro.

Mancini 4,5 – Se prima l’ammonizione costante era quasi folcloristica, ora è diventata insopportabile. Pessimo in marcatura su Brozovic in occasione del gol del due a zero.

Smalling 5,5 – Cerca di arginare le scorribande di Lautaro e Dzeko, fa quello che può. Se poi ci si mette anche Ibanez a mettergli i bastoni tra le ruote, diventa dura anche per lui.

Ibanez 5 – Qualche sbavatura nei rilanci, più attento nelle chiusure. Nella ripresa commette un clamoroso “fallo” su Smalling che agevola il compito a Lautaro in occasione del gol del tre a zero che chiude il match.

Karsdorp 5 – Bada solo alla fase difensiva, nonostante questo viene in costante difficoltà da Dimarco e Perisic. Grottesco il retropassaggio a Rui Patricio nella ripresa che stava per costare un altro gol. Si sveglia nel finale, quando però la partita era decisa.

Sergio Oliveira 4,5 – In assenza di Cristante cerca di giocare da regista senza averne minimamente le qualità. Perde una serie infinita di palloni. Molto male. Dall’80’ Bove 6 – Buon impatto al match nonostante giochi appena un quarto d’ora, recupero compreso.

Mkhitaryan 6 – Nel primo tempo si vede poco, non riuscendo a dare geometrie a un centrocampo in affanno. Cresce però alla distanza, e nel finale realizza il gol del 3 a 1.

Zalewski 5,5 – Dopo una serie di belle prestazioni, oggi non si ripete. Tiene in gioco Dumfries in occasione del gol del vantaggio nerazzurro. Dal 76′ Vina sv.

El Shaarawy 5 – Gioca trequartista, ma non riesce a incidere mai nel match. Dal 64′ Carles Perez 5,5 – Cerca di accendersi con qualche azione personale un po’ fine a sé stessa.

Pellegrini 5,5 – Uno dei pochi a provare a scuotere la squadra con iniziative personali. Pennella su punizione un bel cross sulla testa di Mancini. Perde però un pallone decisivo a metà campo che poi l’Inter trasforma in rete. Dal 64′ Veretout 5 – Entra in campo e gioca male.

Abraham 5,5 – Assente dal campo nel primo tempo. Meglio nella ripresa, ma è troppo isolato. Dal 77′ Shomurodov 6 – Entra e incide con un bell’assist per il gol dell’inutile 3 a 1.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La Roma regge per mezz’ora, poi al gol di Dumfries la squadra sembra perdere di consistenza. La reazione nel finale è tardiva. Inter superiore, ora testa al Leicester per la prima delle due sfide decisive della stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini