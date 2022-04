INTER-ROMA: 3-1 (30′ Dumfries, 40′ Brozovic, 52′ Lautaro, 85′ Mkhitaryan). I giallorossi si svegliano tardi, finisce la striscia di risultati positivi

AS ROMA NEWS – Dopo dodici risultati consecutivi, questo pomeriggio la Roma prova a prolungare la serie positiva a San Siro contro l’Inter, la squadra più forte di questo campionato.

I nerazzurri affronteranno questa sfida come una finale, essendo la partita di oggi decisiva in chiave scudetto. Gli uomini di Mou invece mirano a conservare il quinto posto, ma hanno la testa anche sulla semifinale di Conference di giovedì prossimo.

Servirà dunque un’impresa per riuscire a portare via punti dal campo dell’Inter, che appare favorita. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita: la Roma si sveglia tardi, vince l’Inter 3 a 1. I giallorossi incassano tre gol, e solo nel finale di gara riescono a scuotersi trovando il gol con Mkhitaryan. I nerazzurri tornano in testa, festa a San Siro. Si ferma la striscia di risultati utili per la Roma.

91′ – OCCASIONE ROMA! Grande ripartenza con Mkitaryan che manda in porta Carles Perez, ma il suo mancino viene murato da Bastoni.

90′ – Quattro minuti di recupero.

87′ – Ammonito Calhanoglu per fallo su Mkhitaryan.

85′ – GOL DELLA ROMA! Azione di Shomurodov che va via a sinistra, mette un cross basso a centro area, velo di Karsdorp che smarca Mkhtaryan, l’armeno lascia partire un gran destro che si insacca sotto al sette!

82′ – CAMBIO INTER: dentro Sanchez, fuori Lautaro.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Sergio Oliveira.

79′ – Ammonito Sergio Oliveira per un intervento in netto ritardo.

77′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Zalewski e Abraham, dentro Vina e Shomurodov.

75′ – OCCASIONE INTER: retropassaggio folle di Karsdorp, Rui Patricio deve intervenire per salvare la porta! Si arrabbia il portiere giallorosso.

73′ – DOPPIO CAMBIO INTER: dentro Gosens e Gagliardini, fuori Brozovic e Perisic.

70′ – La partita ormai ha poco da raccontare, il destino del match pare segnato. I ritmi si abbassati.

64′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Pellegrini ed El Shaarawy, dentro Veretout e Carles Perez.

63′ – DOPPIO CAMBIO INTER: dentro Correa e Bastoni, fuori Dzeko e Dimarco.

61′ – La Roma sta tentando una timida reazione, ma al momento non è riuscita a fare male alla retroguardia nerazzurra.

52′ – GOL DELL’INTER: Lautaro stacca tutto solo dopo un calcio d’angolo e batte facilmente Rui Patricio. Clamoroso il “fallo” di Ibanez che butta giù Smalling prima che l’inglese potesse staccare.

50′ – Lautaro molto defilato in area calcia in porta sul primo palo, Rui Patricio c’è e manda in angolo.

47′ – Subito Roma all’attacco, un paio di potenziali occasioni per i giallorossi che però non sono riusciti a capitalizzare.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: due a zero per l’Inter. Prima metà di frazione equilibrata, poi il gol di Dumfries che cambia l’inerzia del match. Nel finale raddoppio di Brozovic. Partita durissima, ora serve un miracolo per riprenderla.

45′ – Ammonito Dimarco che stende Pellegrini dopo essere stato saltato.

45′ – OCCASIONE INTER: Dumfries di testa stacca su Zalewski e la manda di poco a lato.

40′ – RADDPPIO INTER: Brozovic mette la palla all’incrocio dopo aver puntato e saltato Mancini.

36′ – Ammonito Mancini per proteste. Ormai è una costante.

30′ – GOL DELL’INTER: Dumfries scappa centralmente alla difesa giallorossa lanciato da Calhanoglu, e davanti a Rui Patricio è freddo a batterlo con un sinistro rasoterra.

29′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini che mette un bel pallone in mezzo all’area, stacca bene Mancini che manda fuori di un nulla!

20′ – Risponde la Roma! Mkhtaryan si invola sulla trequarti e prova a calciare in porta, conclusione imprecisa che termina sul fondo.

18′ – OCCASIONE INTER: Calhanoglu ha troppo spazio sulla trequarti, il turco lascia partire un gran destro su cui è bravissimo Rui Patricio!

15′ – Roma molto compatta nella propria metà campo, l’Inter fatica a trovare spazi.

10′ – Primi dieci minuti equilibrati, per ora non c’è una squadra che ha preso il sopravvento sull’altra.

5′ – Sergio Oliveira non approfitta di un errore di Handanovic e spreca una buona occasione!

0′ – Fischio di Sozza, comincia Inter-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DA SAN SIRO

Ore 17:05 – La Roma annuncia il proprio undici titolare: sorpresa in mezzo al campo, con Veretout che va in panchina. In regia c’è Mkhitaryan, Mou inserisce El Shaarawy nonostante la presenza di Zalewski.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #InterRoma 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/YyPudCvJH6 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 23, 2022

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Piove a Milano, il campo però appare in buone condizioni. Le precipitazioni però nel corso del match potrebbero essere più intense. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

A disp.: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Bastoni, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Bove, Diawara, Veretout, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

ARBITRO: Sozza di Seregno

Guardalinee: Carbone-Bindoni

Quarto uomo: Manganiello

VAR: Irrati

AVAR: Zufferli

Giallorossi.net – Andrea Fiorini