Inter-Roma, le ultime: Soulé parte titolare

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La Roma si prepara alla sfida di questa sera contro l’Inter a San Siro con una novità importante nell’undici iniziale. Come riportato da Filippo Biafora, Matías Soulé è pronto a tornare dal primo minuto dopo aver smaltito i problemi di pubalgia che lo avevano tenuto ai margini nelle ultime settimane.

Un rientro significativo per Gian Piero Gasperini, che potrà contare su una soluzione in più nel reparto offensivo proprio in una gara delicata contro i nerazzurri. L’argentino, tornato a disposizione nei giorni scorsi, ha dato segnali positivi e sembra aver convinto lo staff tecnico sulle sue condizioni.

La scelta di schierarlo dall’inizio rappresenta anche un’indicazione chiara sulla fiducia riposta nel giocatore, chiamato a dare subito un contributo concreto in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. Il ritorno di Soulé amplia le opzioni offensive della Roma, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.

Redazione GR.net 

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7 Commenti

  6. non la sto sentendo per niente questa partita la stagione mi sembra finita. in questa squadra intesa come giocatori i vecchi non credo più troppe delusioni e l ultima con il Bologna ancora brucia. un semplice sfogo

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