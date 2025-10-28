Inter, tragedia nel Comasco: il secondo portiere Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina

0
4

Tragedia a Fenegrò, nel Comasco: un uomo di 81 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Bergamo: l’anziano, che si spostava a bordo di una carrozzina elettrica, è stato travolto mentre percorreva la strada.

Immediati i soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Martinez, sotto choc ma illeso, si è subito fermato per prestare aiuto. I carabinieri della compagnia di Cantù sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

L’Inter, profondamente scossa per l’accaduto, ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu prevista per le 14.

Fonte: Corriere.it
LEGGI ANCHE – Roma, il filo d’oro di Ranieri: dal campo alla scrivania, c’è lui dietro la rinascita giallorossa

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedente“ON AIR!” – CASANO: “Zirkzee più Lookman a gennaio, fossi in Friedkin farei all-in”, PIACENTINI: “Molto preoccupato da Spalletti alla Juve”, CORSI: “Con sei punti nelle prossime due giusto parlare di scudetto”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome