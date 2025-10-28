Inter, tragedia nel Comasco: il secondo portiere Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina

Tragedia a Fenegrò, nel Comasco: un uomo di 81 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Bergamo: l’anziano, che si spostava a bordo di una carrozzina elettrica, è stato travolto mentre percorreva la strada.

Immediati i soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Martinez, sotto choc ma illeso, si è subito fermato per prestare aiuto. I carabinieri della compagnia di Cantù sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

L’Inter, profondamente scossa per l’accaduto, ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu prevista per le 14.

