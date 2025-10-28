“ON AIR!” – CASANO: “Zirkzee più Lookman a gennaio, fossi in Friedkin farei all-in”, PIACENTINI: “Molto preoccupato da Spalletti alla Juve”, CORSI: “Con sei punti nelle prossime due giusto parlare di scudetto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Spalletti alla Juve riguarda anche la Roma. Lui è un allenatore molto bravo, ma ci sono due però: il primo è pensare che possa avere un rapporto sereno con Comolli, uno che aveva chiamato Gasperini per dirgli: “Mi convinca del perchè dovrei scegliere lei come allenatore della Juve“, roba che se dice una cosa del genere a Spalletti è possibile che quello gli dà un destro…L’altra cosa è che si parla di una proposta di otto mesi più rinnovo in caso di Champions: io se sono Spalletti mi alzo e me ne vado, sarebbe una proposta offensiva. Se vai da un allenatore come Spalletti, devi fargli un triennale…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono molto preoccupato dalla possibilità che Spalletti vada alla Juventus, secondo me può fare molto bene. Se darei Pellegrini al Napoli a gennaio? Sì, perchè tanto andrà via a parametro zero. Non credo ci siano margini per recuperare un minimo di rapporto. Rinnovo per non perderlo a zero e poi venderlo? Bisognerebbe concordarlo coi procuratori come era stato fatto con Zalewski lo scorso anno, e non penso ci sia lo stesso clima con Pellegrini. Che poi gli agenti sono gli stessi, ma hanno già comunicato alla Roma che Pellegrini andrà via a zero a fine stagione, per cui di che parliamo. Se riuscissi a darlo via a gennaio sarebbe tutto di guadagnato…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Spalletti alla Juve? Già vi fasciate la testa ancora prima di rompervela, siete proprio romatristi…Ma speriamo che la Juve con Spalletti retroceda, ma dove sta scritto che con lui debba arrivare in Champions, potrebbe anche fallire, mica sta scritto nella pietra che farà bene… Prendere Zirkzee e Lookman a gennaio? Io se fossi in Friedkin lo farei, tanto ti sanzioneranno lo stesso. Io a sto punto l’all-in a gennaio lo farei. Se sei in testa al campionato e hai la possibilità di prendere Lookman, che fai, non ci provi? Zirkzee lo puoi prendere in prestito. Se dai via Dovbyk, dai via Pellegrini, dai via Baldanzi, non ne puoi prendere due?…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma batte Parma e Milan e fa sei punti nelle prossime due diventa una delle squadre in corsa per lo scudetto, nessuno può dire altro. Non ha una squadra per vincere il titolo? Con questa robaccia che c’è in giro, se sblocchi Bailey magari… Questa è una squadra di una stranezza unica: se qualcuno mi diceva che all’ottava giornata eravamo primi non c’avrei creduto, perchè secondo me questa Roma è più debole di quella dell’anno scorso…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Non so se la Roma sarebbe in corsa per lo scudetto in caso di vittorie contro Parma e Milan, però costringeresti le altre a prenderti sul serio. Per me resta complicato il fatto che la Roma possa entrare in Champions, nonostante le tue possibilità ora siano aumentate. Ha una rosa che fa fatica con due competizioni, e dovrà per forza di cose sceglierne una, e il campionato è sicuramente l’obiettivo per tornare in Champions…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Secondo me Dybala quando gioca come falso nove con Soulè e Bailey, con le tre punte, è una posizione che non lo aiuta per niente. Ma se gioca come col Sassuolo, con due punte larghe, lì non gioca come falso nove, è completamento diverso e sta più vicino alla porta…Spalletti alla Juve? Per me è la notizia migliore per noi della Roma: ho il terrore di un allenatore normale alla Juve, che non fa il matto e non si mette contro i giocatori. Invece Spalletti, visto il suo carattere, potrebbe andare in tilt alle prime difficoltà…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Io penso che domani Soulè prenderà il posto di Bailey. Konè e Cristante giocheranno, l’altro centrocampista penso sarà Pellegrini. La sua qualità con Dybala e Soulè può aiutarti di più, il suo è stato un buon ingresso in campo a Sassuolo, e dopo due panchine penso partirà titolare contro il Parma. El Aynaoui non mi è dispiaciuto domenica, ma lo vedo molto meglio in fase di interdizione che di proposizione, meglio nei duelli che palla al piede al contrario di quello che mi aspettavo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Spalletti alla Juve? Io penso che la sistema, perchè ha delle qualità importanti là davanti. Poi io spero che toppi su tutta la linea, ma la notizia dell’esonero di Tudor non è comunque una bella notizia per la Roma. Comunque stamattina mi sono svegliato con un’illuminazione: ma perchè non prendiamo Vinicius? Vuole andare via…Io lo prenderei in prestito a gennaio. E’ un po’ che non lo vedo a livelli stellari…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Wesley? Accostarlo a Cafu mi sembra esagerato. Cafu non era Conti tecnicamente, ma è stato uno dei terzini più forti della storia, e paragonarlo a Wesley mi sembra esagerato: così non si fa il bene del calciatore, andiamoci piano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa estate per la Fiorentina mi ero permesso di suggerire il nome di Cristante, e mi hanno infamato, me ne hanno detto di tutti i colori. Ma anche la Roma che tutti gli anni prende il francese da 25 milioni…e meno male che c’è Cristante! Roma-Parma? Bisogna espugnare l’Olimpico. Le soluzioni di Gasp non sono definitive, e penso che domani si possa tornare a un centravanti di ruolo. Bailey a me non convince manco per niente, ma ha certe caratteristiche che in alcuni momenti della partita può farti la differenza…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma in vetta non mi sorprende, c’è un livellamento del nostro campionato. Bisogna aspettare, c’è stato un crollo del livello medio del nostro calcio. Per me la partita contro il Parma è già scritta, e secondo me può tornare a giocare il centravanti di ruolo. Dovbyk deve venire fuori da questa situazione strana che riguarda però tanti attaccanti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Penso che sia un caso che la Roma perda le sue partite all’Olimpico. Due partite perse sono di Europa League, che è diversa dal campionato, magari la giochi con più rincalzi e una testa diversa. La Roma forse inconsapevolmente è più concentrata sul campionato, penso che tu possa arrivare tra le prime 24 nella classifica di Europa League anche senza giocare al massimo…La partita contro il Parma è da vincere assolutamente, daresti un segnale di continuità…”

