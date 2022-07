Intrigo Dybala, i giornali si dividono. Per la Gazzetta aspetta l’Inter, il Corsport: “Alla Roma il 23 luglio” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus di difficile soluzione. Ogni quotidiano oggi in edicola dà una versione differente del possibile destino dell’attaccante argentino.

Secondo la Gazzetta dello Sport la Joya aspetta l’Inter. I nerazzurri però devono fare presto, altrimenti il giocatore firmerà per un altro club. Il Napoli è in pressing, e la Roma in agguato. Ma Dybala vuole i nerazzurri e attende ancora un segnale da Milano.

Completamente diversa la ricostruzione fatta oggi dal Corriere dello Sport, che spinge l’argentino verso la Roma. Secondo il quotidiano sportivo romano, l’attaccante si avvicina a Mourinho e ora c’è anche una data per il suo possibile annuncio: si può chiudere il 23 luglio.

Per Tuttosport invece la Roma sembra essere fuori dai giochi: secondo il giornale di Torino, Dybala aspetta l’Inter ma il Napoli è in forte pressing, con De Laurentiis pronto a regalare l’argentino ai suoi tifosi nel solco di Maradona.

Per Il Tempo (A. Austini), a differenza di Ronaldo, l’argentino potrebbe diventare un obiettivo concreto della Roma. Anche se i giallorossi non sono esattamente in cima alle preferenze della Joya, che nell’ordine spera nelle offerte di Inter, Milan e Manchester United e non vuole ancora prendere in considerazione il Napoli. La Roma è alla finestra, sa di potersi giocare le sue chance, ma prima va capito il futuro di Zaniolo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Tuttosport / Il Tempo