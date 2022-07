Roma, tentazione Wijnaldum

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto è ancora a Milano, pronto a dare un’accelerata decisiva al mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. Sta infatti per innescarsi un effetto domino dal quale può ancora succedere di tutto, e il gm giallorosso deve farsi trovare pronto.

L’obiettivo primario resta il centrocampista da regalare a Mourinho, e le difficoltà impreviste per Frattesi spingono Pinto a guardarsi intorno alla ricerca dell’occasione. Che, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini) potrebbe avere il nome di Georgino Wijnaldum.

Il centrocampista olandese, 31 anni, è stato offerto alla Roma dal PSG con una formula che renderebbe accessibile l’operazione: i parigini sono pronti infatti a pagare il 50% dei 9 milioni netti d’ingaggio del centrocampista e a concedere il prestito gratuito.

Un anno di Wijnaldum costerebbe quindi 9 milioni lordi alla Roma (circa il doppio dei 4,5 milioni netti sui quali non si può applicare il Decreto Crescita valido solo per contratti da due stagioni in su), con la possibilità di fissare anche un diritto di riscatto. Una soluzione costosa ma non impossibile, che regalerebbe a Mourinho un giocatore esperto e di qualità.

Un’altra opzione simile sul tavolo è quella legata a Saul Niguez dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo è tornato alla base dopo che il Chelsea non lo ha riscattato per 25 milioni, ne guadagna quasi 7 netti ma ha capito che non avrà spazio con Simeone e si sta guardando attorno. L’Atletico, come il Psg per Wijnaldum, ha aperto al prestito gratuito ma in questo caso lo stipendio dovrebbe pagarlo il club di Friedkin.

L’agente di Saul continua ad aggiornare Pinto, che lo tiene nella lista degli obiettivi, seppur non ai primi posti. Così come Aouar, escluso dalle amichevoli del Lione ma ormai vicino al Betis Siviglia. Alla Roma piace ma finora non ha mai affondato il colpo.

Fonte: Il Tempo