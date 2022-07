CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 16 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:50 – UFFICIALE: ROCCHETTI ALLA TRIESTINA A TITOLO DEFINITIVO – Dopo le voci circolate in mattinata, arriva l’ufficialità sul trasferimento di Yuri Rocchetti (19) alla Triestina. Il classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo, come annunciato dal club friulano sui propri canali ufficiali.

Ore 13:10 – ZANIOLO FELICE ALLA ROMA, PUO’ RESTARE – Oggi Zaniolo (23) è felice. Lo stato d’animo è cambiato rispetto a dieci giorni fa, quando la Roma si è radunata e lui era frastornato dalle voci di mercato. Ora la situazione si è capovolta: la cessione è più difficile e si comincia a lavorare sul rinnovo fissato a settembre. Le condizioni proposte dalla Juve sono state giudicate inaccettabili e se non arriva un’offerta all’altezza Nicolò è felicissimo di restare. (Corriere dello Sport)

Ore 12:50 – ANCHE IL MILAN IN CORSA PER WIJNALDUM – Non solo la Roma su Wijnaldum (31). Il centrocampista olandese, in uscita dal PSG, è stato offerto anche al Milan.

Ore 10:30 – CONTATTI IN CORSO PER PASALIC – Proseguono i contatti con l’Atalanta per Pasalic (27), un giocatore che piace molto a Mourinho. Ha un costo elevato, quasi 20 milioni, ma nell’operazione potrebbero entrare El Shaarawy e Veretout. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – AOUAR VERSO IL BETIS, RESISTE SAUL – L’agente di Saul (27) continua ad aggiornare Pinto, che lo tiene nella lista degli obiettivi, seppur non ai primi posti. Così come Aouar (24), escluso dalle amichevoli del Lione ma ormai vicino al Betis Siviglia. Alla Roma piace ma finora non ha mai affondato il colpo. (Il Tempo)

Ore 9:00 – IL LUNGO ELENCO DEI GIOVANI DA PIAZZARE – Oltre al mercato bloccato in uscita, la Roma deve fare i conti con un lungo elenco di giovani a Trigoria ancora in attesa di una sistemazione…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:35 – INTRIGO DYBALA, LE VERSIONI DEI GIORNALI – Ben lontano dall’essere risolto l’intrigo Dybala (28). Ogni giornale oggi in edicola dà il giocatore vicino a una squadra diversa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – TENTAZIONE WIJNALDUM PER LA ROMA – Tiago Pinto è tentato dall’occasione Wijnaldum (31). Il centrocampista olandese è stato offerto dal PSG, pronto a pagargli il 50% dello stipendio e a cederlo in prestito…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

