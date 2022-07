Roma, le cessioni non si sbloccano. E a Trigoria c’è un esercito di giovani in attesa di sistemazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Villar a un passo dal Monza, Kluivert conteso da Lione e West Ham, Galatasaray in pressing su Diawara. Ma per il momento nessuno di questi giocatori in uscita dalla Roma ha trovato una sistemazione.

Tiago Pinto spera di riuscire a piazzare gli esuberi al più presto per permettere di dare un’accelerata al mercato in entrata, ma le difficoltà trovate a cedere rendono il piano tracciato dal gm più accidentato e complicato del previsto.

Come se non bastasse, a Trigoria c’è un esercito di giovani che si allenano in attesa di trovare una sistemazione. L’elenco è molto lungo, e prevede calciatori di rientro alla Roma e altri che hanno esaurito l’esperienza in Primavera e dovranno essere piazzati altrove.

In questa particolare lista figurano i nomi di Bouah, Louakima, Morichelli, Feratovic, Vicario, Coric, Riccardi, Bianda e Providence.

Fonte: Il Tempo