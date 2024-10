INZAGHI: “Conosco bene Juric, ci vorrà una grande Inter per battere la Roma”

AS ROMA NEWS – Anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta la squadra?

“La sosta non ci deve influenzare, venivamo da 3 vittorie e dobbiamo continuare così. Siamo rientrati bene, qualcuno con qualche problemino, ma negli ultimi 2-3 giorni abbiamo lavorato bene. Sappiamo di ripartire da una partita difficile come quella all’Olimpico contro la Roma.”

La Roma di Juric è nota per intensità e pressing alto. Come vi siete preparati?

“Conosciamo l’avversario, Juric lo abbiamo incontrato tante volte. Sta portando la sua filosofia alla Roma e dobbiamo farci trovare pronti in entrambe le fasi, ci vorrà una grande Inter.”

Quanto influiscono le nazionali?

“Tanti giocatori hanno fatto molti minuti, Lautaro e Taremi hanno fatto voli lunghi. Sono rientrati tutti bene tranne Zielinski, che non ci sarà. Asllani ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e non ci sarà. Andremo senza problemi.”

I nuovi acquisti sembrano integrati bene. Cosa ha chiesto a loro per integrarsi?

“Grazie all’aiuto dei ragazzi che erano qui si sono inseriti bene. Qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno. Il mio obiettivo è quello di portarli a giocare tutti nel migliore dei modi.”

Thuram gioca più vicino alla porta. Ha sviluppato nuove caratteristiche?

“Sta continuando a lavorare bene, come ha fatto lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, a parte qualche piccolo accorgimento su cui lavoriamo insieme. Deve continuare così.”

Quanto saranno decisive le prossime partite e come gestirà il gruppo?

“Ci sono 7 partite in 20 giorni, dovremo essere tutti bravi. Il mio unico pensiero ora è la Roma, ci sarà una partita in più all’ultima sosta. Sappiamo di avere dei ragazzi che quotidianamente cercano di mettermi in difficoltà nelle scelte.”

