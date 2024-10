ROMA-INTER, i convocati di Juric: ok Dybala, out El Shaarawy

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena comunicato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro l’Inter.

Non ci sono sorprese: in elenco Artem Dovbyk e Paulo Dybala, definiti “al 100%” dal tecnico Ivan Juric. Ok anche Le Fee, così come Mats Hummels. Out solo Saelemaekers e Stephan El Shaatrawy.

Qui di seguito il tweet della Roma con l’elenco completo dei convocati per il match contro i nerazzurri.

