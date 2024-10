JURIC: “L’Inter non ha punti deboli, dovremo giocare al massimo. Dybala e Dovbyk sono al 100%, Le Fee mi piace molto” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter in programma domani sera ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore croato sull’impegno che attende la sua Roma e sulle possibili novità di formazione per affrontare i nerazzurri:

Come ha visto i giocatori? Che tipo di partita si aspetta? E’ una grande occasione…

“Dell’Inter sappiamo tutto, è una squadra top e sarà una gara molto difficile. Chi è tornato lo ha fatto con grande entusiasmo e senza problemi, quelli che erano qui hanno lavorato benissimo e sono molto contento”.

Come si affronta l’Inter?

“Non hanno punti deboli, è molto difficile per tutti affrontarli. Hanno un bel gioco, scambiano molto le posizioni, sanno cosa fare, hanno conoscenze perchè sono sempre gli stessi. Noi faremo la nostra partita come al solito, cercando di metterli in difficoltà”.

Come si argina Dimarco?

“E’ un ragazzo splendido, che raccoglie i frutti del suo lavoro. Limitare il suo piede è molto difficile, non dà punti di riferimento. Anche Angelino ha buonissime caratteristiche, deve migliore in attacco dove può essere più pericoloso. Ma ha caratteristiche giuste”.

La Roma ha gli stessi expected goals dell’Inter, cosa deve fare per segnare di più?

“C’è da lavorare, nelle corde dei nostri giocatori c’è la qualità di fare gol. Speriamo che sia solo un momento, e che già da domani cominciamo a fare più gol di quelli che stanno facendo”.

E’ una possibilità giocare con la difesa a quattro?

“In passato li affrontavamo in entrambi i modi. Devi essere perfetto, grande concentrazione e applicazione. Se non sei al 100% ti succede una giornata storta come è accaduto all’Atalanta. Dobbiamo affrontarli tenendo 95 minuti, i cambi saranno importanti e avere una mentalità giusta. Possiamo fare ben col possesso palla e metterli sotto pressione”.

Dybala e Dovbyk come stanno?

“Artem è tornato con un piccolo fastidio, ma ha recuperato e ora sta bene. Paulo ha fatto una fase di recupero, poi 3-4 allenamenti alla grande. Lo gestiremo in base alla partita, ma sono tutti e due al 100%”.

Come stanno Paredes e Le Fee?

“Leo è tornato dopo un lungo viaggio, ieri era ancora sotto un treno… Enzo invece mi piace molto come lavora, ha intelligenza calcistica, ha un’esperienza passata molo similare al nostro gioco, deve recuperare completamente la condizione, ma sarà molto utile”.





