Sorpresa Irlanda: convocato Ferguson nonostante l’infortunio alla caviglia

Notizia a sorpresa dall’Irlanda: Evan Ferguson è stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico Heimir Hallgrímsson per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali.

L’attaccante giallorosso, fermo per un problema alla caviglia, non è partito con la Roma per la trasferta di Europa League a Glasgow e sta ancora seguendo un programma di recupero personalizzato a Trigoria.

Nonostante l’infortunio, Hallgrímsson ha deciso di convocarlo per i match contro Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre), segno della speranza dello staff medico irlandese di poterlo recuperare almeno per una delle due gare.