Sorpresa Irlanda: convocato Ferguson nonostante l’infortunio alla caviglia

Notizia a sorpresa dall’Irlanda: Evan Ferguson è stato inserito nella lista dei convocati dal commissario tecnico Heimir Hallgrímsson per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali.
L’attaccante giallorosso, fermo per un problema alla caviglia, non è partito con la Roma per la trasferta di Europa League a Glasgow e sta ancora seguendo un programma di recupero personalizzato a Trigoria.
Nonostante l’infortunio, Hallgrímsson ha deciso di convocarlo per i match contro Portogallo (13 novembre) e Ungheria (16 novembre), segno della speranza dello staff medico irlandese di poterlo recuperare almeno per una delle due gare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!