Italia, a Pellegrini la maglia numero 10. Spalletti: “Ha le qualità per vestirla, è fatto di quella pasta lì”

NOTIZIE AS ROMA – Domani sera ultimo test per l’Italia di Luciano Spalletti prima della partenza per la Germania e dell’inizio degli Europei. Alla vigilia dell’amichevole contro la Bosnia, in programma domani sera al Castellani di Empoli, il ct azzurro ha parlato in conferenza stampa anche del capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, a cui è stata assegnata la maglia numero 10 della Nazionale.

“Per le qualità che ha Pellegrini può vestire la numero 10 in maniera corretta, è fatto di quella pasta lì ed è un giocatore che sa galleggiare, sa calciare le punizioni e i rigori”, le parole dell’ex allenatore della Roma sul capitano giallorosso.

“Ha il piede per mettere quella palletta morbida ed è sempre messo bene con la postura del corpo, sa saltare l’uomo nello stretto. E poi c’è Barella che si avvicina a un numero 10, anche se lui fa tantissima strada. Ma questo lo rende ancora più forte”, ha concluso Spalletti.

