Mourinho: “Alla Roma non giocavo per vincere. E dopo di me non è cambiato nulla”

NOTIZIE AS ROMA – Prima del fischio d’inizio dell’amichevole tra Portogallo e Croazia, José Mourinho ha parlato della sua nuova avventura sulla panchina del Fenerbahce menzionando anche la Roma. “Quello che mi ha portato ad accettare la proposta è stato che mi mancava giocare per vincere, allenare per vincere. A Roma non giocavo per vincere“, le sue dichiarazioni ai microfoni del canale televisivo RTP3.

“La Roma ha giocato per vincere perché dite che quando ci sono io gioco sempre per vincere, ma non è vero. Tanto che da quando me ne sono andato fino alla fine del campionato non è cambiato nulla. Quello che abbiamo ottenuto nelle competizioni europee è stato un po’ fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo stati in grado di competere“.

“Il Fenerbahce a livello europeo avrà ovviamente le sue difficoltà, ma a livello nazionale… Storicamente ci sono Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray, a volte Trabzonspor, lotteremo per il campionato ed è una cosa che mi motiva. Non lo avevo più alla Roma né al Tottenham e mi manca non poter perdere punti e dover sempre giocare per vincere“, ha concluso.

Il portoghese, poi, ha parlato anche delle Nazionali favorite per Euro 2024, al via il 14 giugno in Germania: “Portogallo, Inghilterra, Francia, in seconda fila Germania e Spagna. Italia campione d’Europa? Non credo. Non è una generazione di grande talento. Non credo che vinceranno di nuovo“.

