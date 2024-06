Soulè e Bellanova le prime mosse di Ghisolfi: servono 40 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Raoul Bellanova e Matias Soulè. La Roma di Ghisolfi sembra intenzionata a rifarsi il trucco partendo dalla fascia destra. Le richieste sono state espressamente fatte da Daniele De Rossi, con il ds francese già al lavoro per accontentarlo.

Soulé, 21 anni, è un esterno mancino che ha fatto grandi cose nel Frosinone: la Juventus ha intenzione di cederlo ma chiede 20-25 milioni. La Roma sembra pronta a fare un investimento su un calciatore che può diventare un asset per il futuro del club.

Anche per Bellanova il Torino chiede una cifra importante: 20 milioni è la richiesta dei granata, prezzo sul quale si può lavorare con il passare delle settimane, e inserendo magari qualche prodotto del vivaio in uscita da Trigoria. In totale dunque servirebbero 40 milioni solo per rifare la fascia destra. Ecco perchè le cessioni saranno fondamentali per modificare il budget di mercato con cui opererà Ghisolfi.

Molto ruoterà intorno a Tammy Abraham, che sembra avere ancora estimatori in Premier League. Con i soldi che la Roma incasserà dalla sua partenza (i giallorossi chiedono non meno di 25 milioni), unite a quella degli altri cedibili, Ghisolfi ha intenzione di creare un tesoretto con cui finanziare in parte il mercato in entrata.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!