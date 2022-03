Italia di nuovo fuori dal Mondiale: la Macedonia beffa gli azzurri in pieno recupero

ALTRE NOTIZIE – L‘Italia di Roberto Mancini, campione d’Europa in carica, non parteciperà al prossimo Mondiale in Qatar.

Gli azzurri infatti sono stati sconfitti a sorpresa dalla Macedonia, che l’ha spuntata in pieno recupero. L’Italia non è riuscita a sfondare il muro alzato dagli avversari, sprecando un paio di ottime occasioni, come quella a porta vuota capitata sui piedi di Berardi.

Ma gli azzurri, possesso di palla a parte, non sono stati in grado mai di essere incisivi negli ultimi metri. E così nel recupero è arrivata la beffa: la Macedonia, alla prima conclusione in porta, trova il gol partita con Trajkovski.

Saranno dunque i macedoni a giocare contro il Portogallo, che ha battuto la Turchia per 3 a 1, nell’ultimo spareggio per accedere ai Mondiali. Che l’Italia invece dovrà vedere solo dalla tv per la seconda volta consecutiva.

Quantomeno discutibili alcune scelte di Mancini, che ha deciso di lasciare in tribuna Zaniolo preferendogli Joao Pedro, subentrato nel finale prima del gol partita degli avversari.

Giallorossi.net – A. Fiorini