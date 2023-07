Italia U19 in finale all’Europeo: Pisilli-gol, battuta la Spagna 3 a 2

ALTRE NOTIZIE – L’Italia Under 19 vola alla finalissima del campionato europeo in corso dopo aver battuto la Spagna per 3 a 2 nella semifinale giocata questa sera.

In campo dal primo minuti i giallorossi Mastrantonio, Faticanti e Pisilli, con quest’ultimo che è anche andato in gol, realizzando la rete del momentaneo 2 a 1 dopo un bell’inserimento in area.

In finale gli azzurrini se la vedranno contro il Portogallo, che ha distrutto la Norvegia per 5 a 0 nell’altra semifinale giocata oggi.