Spinazzola nel mirino degli arabi, la Roma fissa il prezzo e pensa al sostituto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se Ibanez ha chiuso subito la porta all’ipotesi di una cessione in Arabia Saudita, lo stesso non si può dire di Leonardo Spinazzola.

Il terzino, finito nelle mire dell’Al-Shabab, non ha rispedito al mittente l’offerta di sei milioni di euro per tre anni giunta dai sauditi, ma ha fatto sapere che non sono sufficienti per convincerlo a lasciare la Roma.

Stessa risposta è arrivata dal club giallorosso, che non ritiene giusta la prima offerta recapitata a Trigoria per il terzino, in scadenza di contratto nel 2024: per cedere Spinazzola la Roma chiede 10 milioni di euro, 3 in più dei 7 offerti dagli arabi.

La trattativa dunque resta viva, con Pinto che cercherà di monetizzare al massimo la partenza del suo esterno sinistro: in caso di addio di Spinazzola, la Roma dovrà tornare sul mercato per cercare un terzino che lo possa rimpiazzare.

