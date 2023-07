Mourinho torna inquieto: vuole l’attaccante entro il 22 luglio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ bastato un video della durata di pochi secondi per rimettere Josè Mourinho al centro dell’attenzione dei giornali, che oggi lo raccontano nuovamente inquieto.

Il tecnico sarebbe scontento delle difficoltà che la Roma ha sul mercato, bloccato dall’impossibilità di investire e con Pinto che continua a muoversi unicamente su prestiti e parametri zero. Se l’anno scorso sono stati spesi appena 7 milioni per acquistare Celik, al momento il club non sembra in grado di sborsare nemmeno quelli.

Sia per il centravanti che per il centrocampista Tiago Pinto continua a cercare profili prendibili in prestito, e per questo non riesce a chiudere né per Scamacca né per Morata, ma nemmeno per Sabitzer. Obiettivi di livello, che i propri club di appartenenza non vogliono lasciar partire a titolo temporaneo.

Se per il centrocampista Mou è disposto ad aspettare, meno pazienza c’è per il centravanti: cominciare la stagione con il solo Belotti non è quello che il tecnico sperava. Nella testa del portoghese c’era l’idea di rinforzare l’attacco, e invece al momento il reparto avanzato si è indebolito, avendo perso per infortunio il suo centravanti titolare.

E non a caso ieri lo Special One si è fatto immortalare con le gambe incrociate, insieme al suo staff che nel video appare senza fare nulla: un messaggio rivolto alla società e alla dirigenza. Mourinho aspetta rinforzi, specialmente in attacco.

La richiesta che il tecnico ha fatto è di avere il nuovo numero nove entro il 22 luglio, giorno in cui la squadra volerà in Algarve per la seconda parte del ritiro estivo. Allora la Roma comincerà a fare sul serio. E Mou vuole avere un attaccante con cui impostare la squadra della prossima stagione.

Fonti: Corriere dello Sport/ Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Leggo