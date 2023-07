Roma, il piano per avere Morata (con Scamacca)

AS ROMA NEWS – Il chiodo fisso di Josè Moruinho resta sempre lo stesso: rinforzare a ogni costo l’attacco della Roma, vero punto debole della passata stagione.

Ala squadra sono mancati terribilmente i gol dei centravanti: Abraham, dopo una prima stagione molto promettente, ha deluso le aspettative, e Andrea Belotti, arrivato a Trigoria per fare concorrenza all’inglese, è riuscito nel difficile compito di fare peggio del suo collega, chiudendo il campionato con zero reti all’attivo.

Per questo nella testa di Mou c’è una vera rivoluzione. L’infortunio di Abraham ha complicato maledettamente i piani originari, ma Tiago Pinto proverà comunque a dare una svolta al reparto. E il progetto ambizioso è quello di avere sia Morata che Scamacca, i due attaccanti che la Roma sta corteggiando da tempo.

Per riuscirci andrà piazzato Belotti, arrivato a parametro zero: se la Roma riuscisse a trovare una seria pretendente per il Gallo porterebbe in cassa una plusvalenza secca. Per l’ex Torino per ora sono arrivati degli interessamenti dalla Turchia, ma il mercato è ancora molto lungo.

Intanto Pinto continua a lavorare sia su Scamacca (che sta spingendo sul West Ham per la cessione alla Roma) che su Morata, per il quale è previsto a giorni un incontro con l’agente. Al momento il gm può proporre solo un prestito con diritto di riscatto, ma la cessione di Ibanez, Karsdorp e Spinazzola possono fornire un tesoretto in grado di rimescolare le carte in tavola.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Romanista