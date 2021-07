Jorge Mendes in arrivo a Roma: assisterà alla conferenza stampa di Mourinho, possibili novità di mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il noto procuratore sportivo portoghese Jorge Mendes è in viaggio per Roma. Lo rivela in questi minuti l’emittente Rete Sport.

Il procuratore che muove i fili del calciomercato e che ha un legame particolare con Josè Mourinho, assisterà oggi alla conferenza stampa di presentazione dell’allenatore portoghese.

Ma il suo arrivo nella Capitale è significativo: non è da escludere che possano esserci a breve novità di mercato, come ad esempio l’annuncio di Rui Patricio, uno dei suoi tanti assistiti. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Giallorossi.net