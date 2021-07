“ON AIR!” – CORSI: “Oggi mi aspetto l’annuncio di campioni”, CIARDI: “Nessuna sorpresa, i riflettori saranno solo su Mou”, FOCOLARI: “Roma lo rigenererà”, BERSANI: “Se vai alla guerra con questi giocatori sei rovinato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Per l’allenatore la Roma ha preso il massimo che poteva prendere, per cui non sei partito bene, ma benissimo. La parola d’ordine di Mourinho sarà “lavoro”. I Friedkin? Ci saranno, ma non toglieranno la scena all’allenatore. Un giocatore a sorpresa? Non credo proprio, la scena oggi è di Mourinho. Poi piano piano da domani la scena se la prenderà qualcun altro, i Friedkin o i calciatori che arriveranno. Ma oggi sarei sorpreso di sentire le parole di Friedkin, oggi tutti i riflettori saranno puntati solo su Mourinho…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La presentazione di oggi avverrà in uno dei posti più belli del mondo. Dalla terrazza Caffarelli si vede tutta la magnificenza di Roma. Noi da tifosi della Roma siamo più sognatori di altri, abbiamo una gran voglia di vincere, perciò l’importante è che Mourinho e i Friedkin siano venuti qui e con questa conferenza tirino fuori nomi di campioni che giocheranno con questa maglia. Io non posso pensare che un magnate così importante prende Mourinho e poi non compra. Per questo noi ci aspettiamo i campioni. Per cui forza Roma e forza Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Oggi alla presentazione di Mourinho dovrebbero esserci anche i Friedkin, ma dovrebbero restare silenti. Non si può però escludere nulla nella conferenza di oggi, nemmeno che possa essere annunciato un calciatore. Speriamo che ci sia qualche sorpresa, se si presentassero con qualche giocatore sarebbe una bella cosa… La Roma è arrivata settima, chiunque andasse via non sarebbe rimpianto, non ci si strapperebbe i capelli. Però Mourinho può aiutarci a capire la strategia di mercato capendo cosa vuole fare con Smalling, Dzeko, Pellegrini…ci saranno risposte che possono farci capire che piega prenderà il mercato della Roma…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La conferenza di Mourinho? Dopo il cinema, la vespa, l’arrivo a effetto, la presentazione, adesso ci si aspetta un’operatività diversa, ma questo dipende solo da una cosa: dai soldi. Non parliamo di massimi sistemi. Devi tirare fuori i soldi e prendere i calciatori che ti servono in determinati ruoli, punto. A meno che Mou non ritenga molto più competitiva di quello che pensiamo. Però il tasso agonistico di questa squadra va alzato. Tranne Mancini, se vai alla guerra con questi sei rovinato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Oggi voglio anche gustarmi le risposte dialettiche di Mourinho sulle cose che gli sono state dette in questi giorni. Da lui voglio sentire soprattutto l’argomento calciomercato, se è soddisfatto, se gli sono state promesse determinate cose. Mi piacerebbe sapere quanto sarà il budget per il mercato, ma quello non ce lo dirà mai. Ma capire dalla sua voce se sarà un mercato di un certo tipo, o se il primo anno sarà più cauto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mi aspetto molto da Mourinho, ci sarà un connubio nuovo tra lui e Roma, non solo la Roma. Lui troverà il modo per cantare la nostra città, lui è una persona intelligente, può parlare di tutto e non solo di calcio. Mi aspetto qualcosa di importante, questa avventura romana lo rigenererà perchè l’ultimo Mourinho si era ridimensionato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il connubio Roma-Mourinho? E’ una grande occasione per entrambi. Per lui per tornare quello che era prima e non è più da qualche anno, perchè al Tottenham ha fatto male e allo United non ha vinto quanto doveva, è stato abbastanza deludente anche a Manchester. Ora si trova in una piazza pronta a seguirlo, è una grande occasione per entrambi, anche per la Roma. Mourinho ora non deve scivolare in secondo piano nelle gerarchie dei top allenatori a livello internazionale, speriamo che non sprechi questa occasione…”

