TIAGO PINTO: “Alla fine del mercato avremo una Roma degna di Mourinho”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto parla poco, tutta la conferenza stampa di Mourinho è concentrata interamente sullo Special One. Come era prevedibile.

Ma il gm portoghese, a cui è spettato il compito di introdurre il nuovo allenatore giallorosso, ha comunque lasciato il segno nel corso della presentazione del tecnico con poche ma chiare parole sull’argomento mercato.

“Ci aspettavamo queste domande”, ha detto sorridendo il dirigente portoghese al fianco di Mourinho davanti ai quesiti di calciomercato dei giornalisti presenti all’evento alla Terrazza Caffarelli, al Campidoglio.

“Abbiamo fatto un’analisi della squadra. Sappiamo tutti di cosa abbiamo bisogno, ma sappiamo tutto che questo è un mercato molto difficile. Voi non lo vedete ma noi lavoriamo ogni giorno per trovare la soluzione. Sono sicuro che a fine mercato avremo una squadra degna di Mourinho“.

Giallorossi.net – A. Fiorini