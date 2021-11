JURIC: “Abbiamo sprecato troppo. La squadra ha retto contro Zaniolo e Abraham”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata ai microfoni di DAZN:

Cosa pensa della partita? E’ il quarto 0-1 consecutivo in trasferta.

“Quando fai una serie di risultati così ti fai qualche domanda. Abbiamo avuto tre palle gol nella prima mezz’ora, la squadra non è riuscita a concretizzare quanto abbiamo creato. Abbiamo retto contro Zaniolo e Abraham, che sono giocatori veloci, abbiamo sprecato troppo in tante situazioni in cui potevamo andare in vantaggio e non ci siamo riusciti. E’ difficile commentare le sconfitte così”.

Ha una spiegazione di questo trend?

“Quest’anno c’è una visione diversa, la situazione trovata era gravissima. Abbiamo dato un senso al gioco, nel comportarsi e in tutto. Per crescere servono miglioramenti, conoscenze. Il Torino attacca e mette in difficoltà tante squadre, bisogna pagare. Ma bisogna avere una mente bella aperta, io so quello che dobbiamo fare. Quest’anno serve fare un campionato superiore rispetto a quello degli ultimi anni e mettere una buona base per crescere”.

Si porta cose più negative o più positive?

“C’è dispiacere soprattutto per i ragazzi che mi stanno dando grandi segnali sul cambio di mentalità. Non hanno soddisfazioni in queste partite come magari meritano. Poi c’è da analizzare tutto, sul perché non riusciamo a vincere questo tipo di partite. Siamo arrivati qui e abbiamo giocato con personalità”.

Come sta Belotti?

“Penso si sia stirato di brutto, la sensazione è quella e starà fuori per un po’. Poi vedremo la risonanza”.