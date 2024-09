JURIC: “Farò dei cambi rispetto all’Udinese. Dybala va gestito, è speciale e dobbiamo stare attenti” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric interviene in conferenza stampa al suo debutto in Europa League: domani infatti la Roma affronterà l’Athletic Club nel match di esordio della competizione europea.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita che attende i giallorossi e sulle possibili scelte di formazione:

Che gestione del turnover pensa di fare? Dei nuovi vedremo Soulè e Konè?

“Non ho ancora deciso, fermo dei cambi, quello sì”.

Esordio assoluto per lei in Europa. Sente il desiderio di fare un appello ai tifosi?

“No, la partita come ogni partita la prepariamo allo stesso modo. L’emozione no, penso solo alla partita. Per i tifosi, spero che con le prestazioni staranno vicino alla squadra. Avremo l’appoggio giusto giocando come l’altro giorno”.

Prima Mourinho e poi De Rossi, lei cosa pensa di poter diventare per la Roma? Non le sembra di essere un medico di guerra?

“Io con tutta sincerità spero di vincere domani e fare le scelte giuste. Il mio unico pensiero è questo, non vado oltre”.

Come sta Dybala? Deve essere gestito?

“Sì. C’è un grande staff di preparatori, dobbiamo stare molto attenti. E’ un giocatore speciale quando sta bene, dobbiamo farlo giocare tutto l’anno. Faremo scelte partita per partita”.

C’è una priorità tra campionato e Europa? Cosa le hanno detto i Friedkin?

“Non abbiamo parlato di questo argomento. Io in questo momento voglio che la squadra faccia bene come domenica e voglio conoscere bene tutta la mia rosa”.

