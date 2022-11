JURIC: “Gara dominata per 70 minuti, poi la partita è cambiata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei granata ai microfoni dei giornalisti:

È stata una doppia partita come ha detto Mourinho?

“Sì, fino al 70’ è stato un dominio assoluto, poi è cambiata la partita. A noi è mancata clamorosamente la fisicità, la stiamo pagando da un po’. C’erano tutti i presupposti per portare a casa facilmente il risultato. I ragazzi erano stanchi, hanno giocato 3 partite in una settimana e inoltre non avevamo i cambi giusti infatti non c’erano Lukic, Schuurs e Aina. È un grandissimo rammarico perché per 70 minuti abbiamo disputato una grandissima partita”.

Si vede una squadra che sa quello che deve fare.

“Abbiamo giocato veramente bene, specialmente i due centrocampisti in mezzo, che riuscivano a fare i movimenti giusti e a spostare la palla da una parte all’altra. Abbiamo fatto benissimo, quando arrivano gli ultimi minuti sapevamo che sarebbero arrivati lanci lunghi e sarebbe iniziata la battaglia, diventa una partita diversa. Ci sono mancate alcune cose e alla fine è chiaro che si pagano. Oggi abbiamo fatto tanto e bene, poi magari avendo qualche cambio giusto potevamo portare a casa la partita in modo sporco ed era quella che ci voleva oggi”.

Linetty dà tanta qualità lì davanti.

“Ha fatto benissimo, ha creato difficoltà agli avversari. Linetty sta facendo proprio bene quest’anno. Lukic, Ricci e Linetty mi danno grande soddisfazioni”.

Avete 3 punti in più rispetto all’anno scorso.

“Siamo andati oltre quello che mi aspettavo. Abbiamo perso Bremer e altri giocatori in altri ruoli. I ragazzi sono stati splendidi, sono molto contento della crescita e ora bisogna fare ancora di più per comportarsi ed essere ancora più competitivi”.