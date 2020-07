JURIC: “Gli episodi hanno fatto la differenza. Il rigore della Roma non c’era, lo era il mani di Dzeko”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric, allenatore del Verona, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei veneti ai microfoni di Sky Sport:

I suoi ragazzi hanno fatto la loro partita, è mancato un po’ di peso nell’area di rigore avversaria?

Sono d’accordo, anche nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, ma poi ci sono stati degli episodi che hanno fatto la differenza. Ci è mancato qualcosa in attacco, qualche spunto che ti porta alla vittoria o al pareggio.

Aveva parlato di una squadra stanca, ma vedendo la partita sembra che abbiano ancora forza nelle gambe…

Mi sorprendono ogni giorno. Anche altre squadre sono stanche, ma da noi è un po’ difficile perché non posso fare molto turnover e tanti giocano sempre. Mi stanno sorprendendo.

Si è fatto cacciare, cos’ha detto all’arbitro?

Non c’era il rigore e secondo me c’era quello per il mani di Dzeko. La reazione emotiva è stata esagerata forse e lui mi ha cacciato.