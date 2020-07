(LIVE!) ROMA-VERONA: 1-0 (10′ Veretout)

AS ROMA ULTIME NOTIZIE – Dopo le due vittorie contro Parma e Brescia, la Roma cerca il terzo risultato utile consecutivo nel match casalingo contro il Verona di Juric. Ma l’impegno sarà decisamente più complesso rispetto alle gare della scorsa settimana.

Gli scaligeri infatti sono tra le compagini più in forma del campionato, e questa sera all’Olimpico renderanno cara la pelle. Fonseca conferma la difesa a tre e spera di avere risposte positive dai suoi ragazzi: vincere sarà necessario per tenere le inseguitrici a distanza. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi vi racconteremo in diretta tutte le emozioni della partita.

ROMA-VERONA, LA DIRETTA TESTUALE

PRIMO TEMPO

21′ – La Roma sta trovando spazi contro un Verona non messo benissimo in campo, i giallorossi però devono sfruttare molto meglio le occasioni potenziali che si stanno creando.

19′ – CAMBIO VERONA: Kumbulla non ce la fa, dentro Di Marco.

18′ – Problema muscolare per Kumbulla, gioco fermo. Serve l’intervento del medico.

14′ – OCCASIONE ROMA! Azione che parte da Pau Lopez che rilancia lungo, Dzeko la spizza di testa e lancia in porta Spinazzola, il terzino si accentra e calcia: palla deviata in angolo!

10′ – GOOOOOOOOOOOOOL!!! VERETOUT!! Dal dischetto il francese spiazza il portiere! Roma avanti!

9′ – Espulso Juric per proteste. Il Var non interviene.

8′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA. Fallo su Pellegrini di Emperour, ma il Var sta controllando.

7′ – OCCASIONE VERONA: taglio di Zaccagni a centro area, Pau Lopez in uscita lo anticipa di un soffio!

5′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola serve un pallone comodo a Mancini che tutto libero a pochi metri dalla linea di porta calcia alto! Che occasione sprecata!

0′ – Fischio di Maresca, comincia Roma-Verona!

ROMA-VERONA, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ore 20:45 – La Roma comunica il suo undici titolare con un tweet:

Ore 20:35 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Silvestri; Empereur, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre.

Ore 20:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Kolarov in difesa, Peres e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini dietro a Dzeko.

Ore 19:30 – Poco più di due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, temperatura gradevole. Terreno di gioco in buone condizioni. A breve vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Cetin, Cristante, Villar, Pastore, Zaniolo, Perotti, Perez, Ünder, Kluivert, Kalinic.

All.: Fonseca

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre.

A disp.: Radunovic, A.Berardi, Rrahmani, Badu, Dimarco, Eysseric, Di Carmine, Lucas, Stepinski, Salcedo.

All.: Juric.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Assistenti: Schenone – Villa; IV uomo: Dionisi; VAR: Di Bello; AVAR: Fiorito.

Giallorossi.net – A. Fiorini