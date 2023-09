JURIC: “Ottima reazione, sarebbe stato un peccato perdere. Zapata? Contento che sia qua”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Juric, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata ai microfoni dei giornalisti:

Benedice il giorno in cui è sfumato il trasferimento di Zapata alla Roma?

“Siamo contenti che sia qua, si è creata questa opportunità, all’inizio non ci pensavamo. Lui è stato contento di venire e siamo contenti di averlo”.

È soddisfatto dell’atteggiamento della sua squadra?

“Mi è piaciuta molto la mia squadra. Anche sul gol la posizione è giusta. La reazione è stata giusta, chi è entrato in campo ci ha dato slancio. Un’ottima partita davvero, sarebbe stato un peccato perdere”.

Sanabria può diventare uno dei tre titolari davanti? Ti manca un quarto di sinistra mancino?

“Io non voglio perdere Sanabria. Gli ho dato una settimana per smaltire la delusione. Lo voglio usare il più possibile, sia contro le difese a quattro che a tre. È una nostra risorsa. Se vogliamo fare bene è normale che ci sia concorrenza. Bellanova mi è piaciuto moltissimo. A sinistra abbiamo spinto meno perché poi si allarga Radonjic e il quinto viene più dentro al campo ma ci siamo riusciti meno. Radonjic vuole sempre andare sulla linea, per le sue caratteristiche abbiamo scelto di giocare con un destro a sinistra che venga dentro al campo”.

Questo Toro è forte e ambizioso? Può lottare per l’Europa?

“Lo stadio l’ho visto bene, carico e tosto dall’inizio alla fine. È stato un bello stadio stasera. Dobbiamo pensare partita per partita. Oggi la squadra mi è piaciuto molto. Dopo una partenza non bella, oggi mi è piaciuta molto. Dobbiamo dimostrare che possiamo fare bene”.

Il campo è brutto?

“Il campo è bruttissimo, ha preso una malattia e la palla rimbalza male”.

Come ha fatto a recuperare lo spirito della sua squadra?

“Con il Milan abbiamo perso i nostri valori. A Milano ho visto segnali di crollo in un certo senso, cose davvero brutte. Sono state settimane toste. Abbiamo fatto una partita seria con il Genoa, con la Salernitana bene e oggi ottimo. Con il Milan la squadra non c’era come valori umani, in queste tre partite invece sì. Possiamo migliorare”.