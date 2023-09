(LIVE!) TORINO-ROMA: 0-0. Ci prova ancora Radonjic dalla distanza, blocca Rui Patricio

AS ROMA NEWS – Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena il posticipo serale di questa domenica di campionato con la Roma che affronterà i granata guidati da Juric con l’obbligo di provare a vincere per rimediare alla falsa partenza delle prime giornate.

I padroni di casa però sono un osso duro: guidati da Zapata in attacco, spesso in gol contro i giallorossi, il Toro darà il massimo per vincere davanti al proprio pubblico. La Roma dovrà fare lo stesso se vorrà tornare nella Capitale con un risultato positivo.

La trasferta si preannuncia piuttosto complicata per i ragazzi di Mourinho, di nuovo in panchina dopo l’assenza in coppa. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi spazio al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

35′ – Radonjic ancora con il destro dal limite, conclusione centrale, blocca a terra Rui Patricio.

30′ – Destro di Ricardo Rodriguez dal limite, palla alta. Il Toro continua a collezionare calci d’angolo, la Roma non riesce a essere efficace nelle ripartenze.

19′ – Paredes sbaglia un passaggio, recupera palla il Toro, Radonijc calcia col destro dal limite mandando alto.

15′ – Primo quarto d’ora di gioco a buoni ritmi, partita equilibrata.

9′ – OCCASIONE ROMA! Duetto Dybala-Lukaku, il belga calcia col sinistro mandando la palla fuori di pochissimo!

5′ – OCCASIONE TORINO: cross di Lazaro per la testa di Zapata, Rui Patricio è bravo e respinge!

0′ – Fischio di Guida, comincia Torino-Roma!

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO GRANDE TORINO

Ore 19:55 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet: Mou cambia e torna al 3-4-2-1 con El Shaarawy e Dybala dietro Lukaku unica punta.

🟨📋🟥 Our starting XI against Torino! 🐺 📌 Kristensen returns to the side

📌 Lukaku and Dybala up top

📌 Paredes starts in midfield #ASRoma | #TorinoRoma pic.twitter.com/GNUUnvEWVz — AS Roma English (@ASRomaEN) September 24, 2023

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Torino, temperatura intorno ai 18 gradi. Terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo in anteprima le formazioni ufficiali delle due squadre.

TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Ivan Juric.

A disp.: Gemello, Brezzo, Antolini, Zima, Nguessan, Sazonov, Soppy, Gineitis, Vlasic, Linetty, Karamoh, Pellegri, Ricci, Sanabria.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All. Josè Mourinho.

A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Aouar, Zalewski, Pellegrini, Azmoun, Belotti.

Arbitro: Guida. Assistenti: Preti – Mokhtar. IV uomo: Giua. VAR: Di Paolo. AVAR: Paganessi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini