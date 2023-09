Serie A: il Napoli non passa a Bologna (0-0). La Fiorentina sbanca Udine (0-2). Atalanta e Inter non sbagliano con Cagliari e Empoli

NOTIZIE AS ROMA – La domenica di campionato si apre con la vittoria dell’Inter sull’Empoli nel lunch match della quinta giornata: decide una prodezza di Dimarco a inizio ripresa.

I nerazzurri continuano a viaggiare fortissimo in questo avvio stagionale e comandano la Serie A a punteggio pieno. I toscani invece sono l’altra faccia della medaglia: incassano la quinta sconfitta consecutiva e chiudono mestamente la classifica ancora a zero punti.

Nei match delle 15 vittorie di Atalanta e Fiorentina: i bergamaschi superano in casa il Cagliari per 2 a 0 grazie alle reti, una per tempo, di Lookman e Pasalic, i viola invece passano sul campo dell’Udinese con una rete di Martinez Quarta. La squadra di Gasperini sale a quota nove punti, quella di Italiano a 10.

Nella partita delle ore 18 pareggio a reti bianche tra Bologna e Napoli al Dall’Ara: la squadra di Garcia può recriminare per un rigore fallito da Osimhen, calciato fuori, nella ripresa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo