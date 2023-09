Keramitsis-gol nel finale, la Roma Primavera riprende il Torino in nove uomini (1-1)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggio in extremis per la Roma Primavera, che impatta all’ultimo secondo sul campo dei pari età del Torino nella partita di campionato giocata questo pomeriggio.

La gara sembrava essere decisa da un gol dell’ex attaccante giallorosso Cristian Padula, a segno col piatto destro dopo un cross di Njie.

La reazione dei ragazzi di Guidi è sterile con la squadra che di fatto non riesce a creare una sola palla gol degna di nota. La Roma chiude in nove uomini per l’espulsione di Graziani e l’infortunio di Oliveras quando i cambi erano già stati esauriti.

La partita sembra segnata, ma all’ultimo minuto di recupero un calcio d’angolo battuto da Joao Costa trova lo stacco perfetto di Keramitsis che di testa batte imparabilmente il portiere e regala un pareggio inaspettato per l’1 a 1 finale.

IL TABELLINO DEL MATCH

TORINO (4-3-3): Abati; Balcot, Dellavalle, Rettore, Wa Mungu; Silva (64′ Ciammaglichella), Ruszel, Dalla Vecchia; Savva (71′ Franzoni), Padula (71′ Longoni), Nije (80′ Acar).

A disp.: Bellocci, Mahari, Azevedo Mendes, Gabellini, Zaia, Keita, Marchioro.

All. Giuseppe Scurto

ROMA (3-4-2-1): Marin; Keramitsis, Golic, Chesti (46′ Oliveras); Louakima, Pisilli, D’Alessio (46′ Vetkal), Mannini (72′ Marazzotti); Costa, Cherubini (68′ Graziani); Misitano (46′ Alessio).

A disp.: Marcaccini, Plaia, Ienco, Bolzan, Ivkovic, Guerrero.

All. Federico Guidi

Arbitro: Roberto Lovison della sezione di Padova

Assistenti: Glauco Zanellati – Matteo Taverna

Ammonizioni: Misitano, Rettone, Vetkal, Keramitsis, Njie, Graziani.

Espulsioni: 93′ Graziani per doppia ammonizione.