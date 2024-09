Juric parte da Dybala

AS ROMA NEWS – Tre punti a ogni costo. La Roma targata Juric proverà a scacciare i fantasmi dell’Olimpico, che la prima mezzora resterà semi vuoto per la protesta della Sud, seguita da altri settori dello stadio.

Il tecnico croato vara il suo 3-4-2-1 ripartendo dalla base lasciata da De Rossi, con pochissime novità di rilievo: l’unica differenza dovrebbe essere rappresentata dal doppio trequartista, con capitan Pellegrini nuovamente titolare al fianco di Paulo Dybala, entrambi alle spalle di Dovbyk.

La Joya dunque giocherà dall’inizio. Chi si domandava se Juric avrebbe tenuto fuori l’argentino dietro indicazioni del club (dopo un certo numero di presenze, scatterà il rinnovo di contratto con aumento di ingaggio) avrà una prima risposta oggi alle 18. Il tecnico croato sa che le fortune sue e quelle della Roma passano ancora per i piedi di Dybala.

L’Udinese, in grande forma fisica e mentale, è un avversario davvero ostico, specie in un momento come questo: i friulani, vincendo stasera, si riprenderebbero la vetta della classifica in solitaria e faranno di tutto per mandare in crisi la disastrata Roma. Difficile capire che reazione avranno i giallorossi stasera, ancora sotto shock dopo l’esonero improvviso (e mal digerito) di De Rossi. L’unica a cura a tutti i mali sono i tre punti.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / La Repubblica