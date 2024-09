Juric ribalta la Roma per l’Europa

AS ROMA NEWS – Andare oltre i propri limiti e l’inevitabile stanchezza. E’ quello che chiede Ivan Juric alla sua squadra. Per farlo però, ora che arriveranno due partite a settimana, servirà l’aiuto della rosa lunga e dei cambi in panchina.

Il mercato operato in estate da Ghisolfi può permettere ai giallorossi di poter operare un buon turnover senza abbassare il livello della squadra. E domani sera contro l’Atheltic Bilbao il nuovo allenatore potrebbe dare una forma nuova all’undici iniziale rispetto a quello scelto per la prima in giallorosso.

Novità in ogni reparto: occhio a Zalewski, rientrato a pieno regime in prima squadra, anche se per il momento a far rifiatare El Shaarawy dovrebbe essere Angelino. In difesa Hermoso, che sarà protagonista oggi in conferenza stampa prepartita, giocherà dall’inizio, mentre a centrocampo sembra molto probabile la presenza di Konè dal primo minuto.

Verso la panchina anche Pellegrini, acciaccato: pronto Baldanzi. In attacco va dosato Paulo Dybala, che potrebbe lasciare spazio al connazionale Soulè. Non dovrebbe riposare invece Dovbyk, pronto a guidare l’assalto all’Athletic Bilbao forte della bella prestazione di domenica contro l’Udinese.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo / Corriere dello Sport / Il Messaggero

