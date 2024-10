JURIC: “Vedo una squadra in grande crescita, abbiamo grossi margini di miglioramento. Domani sarà una piccola finale per me” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Roma, gara particolarmente delicata per i giallorossi e il suo tecnico dopo il brutto ko maturato contro l’Elfsborg.

Queste le parole dell’allenatore croato sull’impegno di domani, sulla condizione della squadra e sulle voci che lo vedono già a rischio in caso di un altro passo falso domani:

I giocatori sono tutti disponibili? Come stanno Dybala e Hummels?

“Hummels comincia a stare meglio, stesso discorso per Dybala, vedremo oggi dopo l’allenamento. Le Fee ha cominciato ad allenarsi con noi, gli altri sembrano stare tutti bene”.

Il Monza che avversario è? Come si affronta?

“Gioca molto bene a calcio e ha raccolto meno di quello che meritava. Ha tanti talenti e stanno ripetendo il gioco di Palladino. Mi aspetto una partita dura, contro l’Inter li ho visti dal vivo e mi hanno fatto una grande impressione”.

Si è persa la Roma vista contro l’Udinese. Come mai?

“No, io rimango dell’idea che l’altro giorno abbiamo fatto una grande partita, sia a livello di intensità che di gioco. E’ un processo dove si migliora, ma il pressing e l’intensità sono ottimali e vedo squadra in grande crescita su questi aspetti. Tranne il primo tempo col Venezia, sul resto sono molto soddisfatto”.

La squadra ha tutto per arrivare in Champions? E’ strutturata per essere competitiva anche nelle coppe?

“Abbiamo grossi margini di miglioramento. La partita dell’altro giorno mi è piaciuta tanto, ho visto i concetti giusti. L’obiettivo è quello, dobbiamo crescere tutti tanto per competere con le altre. Siamo partiti in ritardo, ora ci stiamo aggiustando e possiamo chiudere bene il ciclo a Monza. Per competere serve avere tutti a disposizione, ora senza Zalewski e Saelemaekers siamo un po’ in deficit, vedremo in futuro se si potrà fare bene sui due fronti”.

Lei avverte ancora questo shock all’interno del gruppo dopo l’esonero di De Rossi?

“Penso lo abbia spiegato bene Pellegrini l’altro giorno. Secondo me i ragazzi hanno capito benissimo, sono molto soddisfatto e siamo concentrati. Vedo molti più passi in avanti di quello che speravo. Brutta sconfitta giovedì, ma percepisco le cose che chiedo e i giocatori ci sono, sia a livello di gioco che di aggressione”.

La squadra a Boras ha avuto difficoltà a creare occasioni. A parte Dovbyk in pochi hanno segnato su azione. Come si risolve?

“Abbiamo avuto due occasioni con Pellegrini, con Pisilli, con Baldanzi…sono cinque o sei occasioni nitide. Quello che non mi è piaciuto è che arrivavamo negli spazi chiusi, e lì ci vuole più qualità ma anche lavoro nella posizione del corpo, nel giocare bene negli ultimi metri. Quando parlo di margini di miglioramento parlo di questo. Dobbiamo alzare quel livello qua”.

Quanto sente già sua la Roma? Che differenza c’è tra preparare la trasferta di Boras e quella di domani?

“Andiamo passo passo, quello che stiamo proponendo mi piace, le risposte sono molto positive. Giovedì volevo far giocare tutti, vedere chi era arrivato quest’anno come reagiva. Abbiamo fatto una buona gara, tranne le ripartenze e il nostro lavoro gli ultimi metri. Ora spero di aver recuperato meglio possibile, siamo tornati alle 5 di mattina, spero di affrontarli con grande intensità. Abbiamo poco tempo per preparare le gare, ma va bene così”.

Quanto è importante la trasferta di domani in chiave classifica? Ci saranno duemila tifosi, in Svezia hanno fatto sentire il loro malcontento…

“La presenza dei tifosi è fantastica, sono presenti anche in un momento negativo ed è bello. La pressione è alta, mi piace, c’è adrenalina. Due vittorie non scontate in campionato, fare la terza sarebbe fare un passo e avvicinarsi alla parte alta della classifica. Per me sarà una piccola finale, vincere domani sarebbe fantastico”.





