PRIMAVERA: Roma-Lecce 1-1. Graziani dal dischetto regala un pareggio insperato al 93′

AS ROMA NOTIZIE – Al Tre Fontane la Roma Primavera di Gianluca Falsini non va oltre l’1-1 col Lecce dell’ex Scurto. I capitolini pagano le assenze pesanti e stentano, trovando il pari sono nel recupero.

Ospiti in vantaggio al 14′ con Mboko, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo riesce a battere Marin. Nella ripresa la squadra di Falsini prova a ribaltare il match, ma non sfrutta al meglio le occasioni da gol.

Fino a quando, in pieno recupero, il subentrato Sugamele si conquista un calcio di rigore: dal dischetto capitan Graziani è freddo e realizza la rete che evita ai suoi la seconda sconfitta consecutiva.

La Roma resta in testa al campionato con 14 punti, i salentini rimangono al decimo posto con 9 punti.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: Marin; Golic (65′ Seck), Romano, Marazzotti, Levak (77′ Tumminelli), Graziani, Mirra, Reale, Almaviva (59′ Mlakar), Litti, Lulli (77′ Sugamele).

A disp: Jovanovic, Terlizzi, Di Nunzio, Della Rocca, Solbes, Panico, Tesauro

All.: Falsini

LECCE: Rafaila, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac (56′ Delle Monache), Yilmaz, Pacia, Ubani, Mboko (76′ Agrimi), Bertolucci (76′ Vescan-Kodor).

A disp: Verdosci, Russo, Lami, Minerva, Perrone, Vitale, Pejazic, Denis

All.: Scurto

Ammoniti: 23′ Pacia (L), 41′ Graziani (R), 72′ Romano (R), 89′ Delle Monache (L)

Marcatori: 14′ Mboko, 92′ Graziani (R)

Recupero: 1′ pt, 6′ st.

Arbitro: Domenico Leone. Assistenti: Merciari, Tagliaferri

