Roma, Juric è già a rischio

AS ROMA NEWS – Dopo quattro partite e sedici giorni di lavoro, Ivan Juric è già sotto esame. E rischia addirittura l’esonero. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La Roma, paradossalmente, ha applicato meglio le direttive del nuovo allenatore nella prima partita, quando il cambio era fresco e le teste dei giocatori sconvolte. Contro l’Udinese, per almeno 70 minuti, si è vista una squadra organizzata, feroce, concentrata. I concetti hanno resistito anche nel primo tempo contro l’Athletic, poi non si è visto più nulla della mano di Juric.

Secondo le informazioni in possesso del quotidiano sportivo romano, la trasferta di Monza, che precede la prossima pausa per le nazionali, sarà decisiva per le sorti del nuovo tecnico e per le prossime mosse dei Friedkin.

Se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi. La cosa strana è che tutto sembri da buttare già a inizio ottobre, con la Roma in linea con l’obiettivo dichiarato: la Champions rimane distante due punti.

In campionato, anche con un po’ di fortuna contro il Venezia, Juric ha vinto due partite su due. Se dovesse ripetersi a Monza, ripeterebbe il filotto iniziale di De Rossi dello scorso inverno. Eppure questa trasferta è diventata fondamentale anche per il suo futuro. A conferma di come nella Roma si stia vivendo un momento di caos, a tutti i livelli.

Fonte: Corriere dello Sport

