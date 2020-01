Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

ULTIME NEWS AS ROMA – Un solo dubbio a centrocampo per la Roma, con Cristante in vantaggio su Veretout. Per il resto formazione già scritta per i giallorossi che stasera scenderanno in campo allo Stadium per giocarsi con la Juventus il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le probabili formazioni dei giornali oggi in edicola:

IL MESSAGGERO: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL TEMPO: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LA REPUBBLICA: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LEGGO: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.