Juventus sempre più nei guai: ora rischia una doppia penalizzazione

ALTRE NOTIZIE – Dopo i guai per il caso plusvalenze, ora in casa Juventus si trema anche per quello stipendi. E l’Europa per i bianconeri è sempre più a rischio.

Lunedì è attesa la sentenza della Corte di Appello, che potrebbe ridare diversi punti di penalizzazione ai bianconeri, estromettendoli di fatto dalla corsa Champions. Ma i problemi potrebbero non essere finiti lì.

Ora infatti la Juventus rischia un nuovo processo e una nuova penalizzazione, che potrebbe riguardare questo campionato o il prossimo per il caso stipendi, per il quale è stata riconosciuta da parte della procura Figc la violazione della lealtà sportiva.

I bianconeri dunque non solo rischiano di restare fuori dalle coppe in questa stagione, ma anche di partire a handicap la prossima.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport