Tienitelo stretto

AS ROMA NEWS – Amato, odiato, criticato, osannato. Josè Mourinho è un allenatore che divide. Adorato come una divinità dai propri tifosi, ma spesso detestato da chi lo ha di fronte come rivale.

A Roma è stato accolto come il salvatore della patria. I romanisti erano ai suoi piedi, convinti che uno Special come lui avrebbe finalmente portato a Trigoria quei tituli che erano mancati per anni. E non si sono sbagliati.

Al primo anno, con una squadra ancora da formare, Mou ha messo in bacheca una Conference League, facendo esplodere di gioia la città. E alla seconda stagione è a una sola partita dal bis. Comunque vada a Budapest, il portoghese ha raggiunto il grande obiettivo di quando si affronta una competizione europea, quello di arrivare a giocarsi la finale.

Josè Mourinho può non piacere a tutti per il suo carattere, o per il suo gioco che mira alla concretezza prima ancora dell’estetica, ma nessuno può mettere in dubbio un aspetto: i risultati. La finale di Europa League certifica come la Roma sia diventata una squadra ambiziosa, che ha nel suo dna quello di voler vincere a tutti i costi. La fame di trofei arriva prima di un piazzamento in campionato, che per quanto importante per i conti non ti fa di certo alzare una coppa al cielo.

Qui a Roma non servono allenatori “bravi”, ma tecnici dalla personalità smisurata. Gente di carisma, che sappia tenere in pugno lo spogliatoio, che sia in grado di gestire una piazza difficile e umorale, pronta a fagocitarti alle prime difficoltà. E chi meglio di Mou incarna questo profilo di trainer. Sarebbe limitante poi giudicarlo solo come leader carismatico. Mou è anche uno stratega eccezionale, un allenatore col pelo sullo stomaco, un tecnico che conosce il calcio come pochi. D’altronde, non si diventa uno degli allenatori più vincenti della storia solo per la personalità.

La Roma con lui ha fatto bingo. I Friedkin, dopo aver preso confidenza con Trigoria, hanno individuato in Mourinho l’allenatore giusto a cui affidarsi per costruire una squadra che potesse primeggiare non solo in Italia, ma anche in Europa. Il contratto di tre anni doveva servire ad allestire passo passo un gruppo sempre più forte e competitivo. Ora però, alla soglia del terzo anno, è arrivato il momento di provare a blindare Josè con un nuovo contratto.

I Friedkin sono gente che non lasciano spazio a voci, sussurri, spifferi. Nessuno sa quello che vorranno fare con la Roma e soprattutto con il loro allenatore. Tanti giornali, anche oggi, scrivono di un probabile addio di Mourinho a fine stagione. L’impressione è che si brancoli nel buio. I texani già una volta hanno stravolto ogni certezza con un annuncio che prese in contropiede tutti. E non si può escludere che anche stavolta sarà così.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini